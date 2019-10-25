  • السبت 26 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:46 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على تعرض البلاد لإعصار

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يوجه أغرب سؤال لمشاهديه.. هذا ما قاله

الدولار

تراجع كبير للدولار أمام الجنيه

أرشيفية

استمرار الإعصار.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

أرشيفية

رد مصري حاد على البرلمان الأوروبي

أرشيفية

مقتل العشرات في مظاهرات ضد "آبي أحمد" بإثيوبيا

أقمار صناعية

"الأرصاد" تفجر مفاجأة بشأن إعصار يضرب مصر

سعفان

تدخل مصري عاجل لإنقاذ مواطنين بالسعودية

أمير الكويت

الكويت تطالب مواطنيها بمغادرة هذه الدولة فورًا

أرشيفية - سد النهضة

تطور جديد بشأن سد النهضة.. دولتان عربيتان تدعمان مصر

بالفيديو..

تعليق ناري لـ"أديب" على تعرض البلاد لإعصار

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري من ياسمين الخطيب على حفلات محمد رمضان

#

أول تعليق لـ"نصر الله" على احتجاجات لبنان

#

تعليق ناري لـ"نيشان" عن تظاهرات الشعب البناني

#

تعليق مثير لـ" إليسا بشأن فرض ضرائب على "واتساب"

علق الإعلامي عمرو أديب، على ما يتم تداوله بشأن تعرض مصر لإعصار، قائلا: "لو تعرضنا لإعصار يبقا أمر ربنا، وليس للبشر دخل.. دي ظاهرة طبيعية محدش مسئول عنها".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن بيان مجلس الوزراء عن حالة الطقس جيد جدا، منوهًا بأن هناك أعاصير تغير مسارها في اللحظات الأخيرة، معقبًا: "يعني ممكن الإعصار بكرة يعدي أو ميحصلش.. ده أمر ربنا".
وتابع "أديب"، أن هناك مواقع صحفية وصفت ما تتعرض له مصر بالفبركة، معلقا: "إحنا لا في فبركة، ولا فرتكة.. لو في ظاهرة مناخية جاية ضد البلد، ده أمر ملهوش دعوة بالحكومة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» "الباز" يكشف تفاصيل إرسال سورة "الفاتحة" للقمر
» إعصار "نادر" يضرب حوض المتوسط ومصر تتأهب
» العثور على 13 جثة قرب منتجع مكسيكي
» لبنان.. تزايد أعداد المحتجين عقب كلمة نصرالله
» نتيجة الطقس السيء.. تعطيل الدراسة غدًأ في 4 محافظات
» أسعار الذهب تعاود الارتفاع في ختام الأسبوع
» 6 محافظات تعلن تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى
» «ماني»: أحلم بالحصول على الكرة الذهبية هذا العام
» بالفيديو.. إعصار قوي يضرب ساحل العلمين
» "آل الشيخ" عن فيديو مؤثر لأمير سعودي: "بارك الله فيك"
» "النهضة" التونسية: لن نترك رئاسة الحكومة لأحد

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:47 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية