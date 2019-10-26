"عبدالحفيظ" يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك "الهارب"

26 أكتوبر 2019 - 12:10 ص

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة توقيع محمود عبدالمنعم «كهربا» 4 سنوات ونصفا للقلعة الحمراء، مؤكدًا أنه لم يتم التواصل حتى الآن مع فايلر، المدير الفني للفريق، لأخذ رأيه في التعاقد مع اللاعب.



وأضاف «عبدالحفيظ»، عندما حل ضيفًا على برنامج «الجمعة في مصر»، المذاع على قناة «mbc مصر»، أنه إذا كانت هناك رغبة من النادي في التعاقد مع أي لاعب لا يمكن إتمام الاتفاق إلا بعد أخذ رأي المدير الفني، وفي حالة رفضه لن يتم إتمام التعاقد.

