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صادم.. أب يقتحم غرفة نوم ابنته في شهر العسل

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أب يقتحم غرفة نوم ابنته في شهر العسل
أب يقتحم غرفة نوم ابنته في شهر العسل

علا خطاب

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور لأب يقتحم غرفة النوم على ابنته في شهر العسل، حيث أثارت حالة من الجدل، مشيرين إلى أن فكرة الصور مستوحاة من فيلم  الزعيم عادل أمام "عريس من جهة أمنية" .

ويظهر في الصور الأب وهو نائم بين ابنته وزوجها في غرفة النوم في فندق شهر العسل، كما يظهر في صورة أخري وهو يأكل على سرير النوم، وسط حالة من الدهشة والاستنكار من الابنة وزوجها.

ونالت الفكرة إعجاب الكثيرين، موضحين أنها تدل على مدى تعلق الأب بابنته وحبه الشديد لها .





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