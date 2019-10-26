» شاب يصالح خطيبته المسجونة بهذا الفعل الغريب

26 أكتوبر 2019 - 10:12 ص

أخبرت الفتاة السجينة خطيبها أنها تريد الانفصال عنه، من خلال الهاتف، إلا أنه اعترض ولم يجد أمامه إلا أن يذهب إليها في محبسها داخل أحد سجون واشنطن بالولايات المتحدة، وتسلق الجدار محاولاً الوصول إليها بالرغم من الحراسة المتواجدة علي أبواب السجن، وبالرغم من ارتفاع الجدار 4 أمتار.

واستدعى الحراس الدفاع المدني لإنزال الشاب من علي الجدار، ثم قاموا بالقبض عليه وبدأ التحقيق معه بتهمة التعدي على ممتلكات الدولة ومحاولة الاتصال بسجين دون تصريح.