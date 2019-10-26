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خدعوك فقالوا.. تناول أدوية الضغط مساء يضاعف مفعولها

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دراسة

قبل النوم

ادوية الضغط

مجلة القلب الأوروبية

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة القلب الأوروبية, عن أن تناول أدوية ضغط الدم مساءً قبل النوم يظهر نتائج أفضل بكثير من تناوله عند الاستيقاظ في الصباح، وذلك بحسب موقع "Channel 3000 " الأمريكي.

وبالمقارنة مع الأشخاص الذين يتناولون أدويتهم في الصباح, وجدت الأبحاث أن من يتناولون أدويتهم قبل النوم تقل لديهم مخاطر حدوث نوبة قلبية، سكتة دماغية، توقف القلب، أو انسداد للشرايين، إلى ما يقرب النصف، لافتة إلى أن تناول الأدوية قبل النوم يحدث استقرارًا كبيرًا في ضغط الدم.

وأضافت الدراسة أن انخفاض نسبة الموت بسبب مشاكل القلب أو الأوعية الدموية بنسبة 66% بالنسبة لأولئك الذين يتناولون أدويتهم قبل النوم، بينما تنخفض نسبة الإصابة بسكتة دماغية إلى 49%، وتنخفض نسبة النوبات القلبية إلى 42%.

وقد توصلت الدراسة إلى هذه النتائج بعد القيام بأبحاث علي ما يقرب من 19,084 مريض من المسجلين في مشروع "Hygia " وهي شبكة من مراكز الرعاية في إسبانيا، وذلك بعض وضعهم تحت الملاحظة لفترة 6 سنوات.

وأكد الباحثون أنه لا توجد دراسة مهمة تشير إلى أن تناول أدوية ضغط الدم يعمل بشكل أفضل في الصباح وذلك بعكس الشائع لدى الأطباء بالتوصية بتناول الأدوية عند الاستيقاظ، قائلين إنه "اعتاد الأطباء بالتوصية لتناول الأدوية عند الاستيقاظ وذلك بهدف خفض مستويات ضغط الدم في الصباح, إلا أن تقارير مشروع Hygia قد توصلت إلى أن متوسط ضغط الدم عندما يكون الشخص نائمًا هو المؤشر الأكثر أهمية لوجود مخاطر أمراض في القلب أو الأوعية الدموية, بغض النظر عن قياسات ضغط الدم التي تمت أثناء الاستيقاظ".

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