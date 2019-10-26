» وصلة رقص لـ منى زكى.. وإعلامية شهيرة تشعل مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو للفنانة منى زكي، وهي ترقص برفقة الإعلامية إنجي علي، جدلاً واسعًا، حيث من المعروف عن "منى" أنها قليلة الظهور الإعلامي.

وقد نشرت الإعلامية إنجي علي، عبر حسابها على "إنستجرام" مقطع فيديو يجمعها بالممثلة منى زكي، خلال لقائها معها في برنامجها "أسرار النجوم"، المذاع على "نجوم أف أم"، وهي ترقص على أنغام أغنية "ملطشة القلوب".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، وجاءت التعليقات كالآتي:" ما شاء الله قمرات منورين?"، "منور يا إنجي أنت سندريلا الشاشة العربية".

يذكر أن الفنانة مني زكي تواصل تمثل مشاهدها في فيلمها الجديد "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا.