» وصلة رقص لـ مني زكي.. و إعلامية شهيرة تشعل مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو للفنانة مني زكي، وهي ترقص برفقة الإعلامية انجي علي، جدلاً واسعًا، حيث من المعروف عن "مني" أنها قليلة الظهور الإعلامي .

وقد نشرت الإعلامية انجي علي، عبر حسابها على "انستجرام" مقطع فيديو يجمعها بالممثلة مني زكي، خلال لقائها معها في برنامجها "أسرار النجوم"، المذاع على "نجوم أف أم"، وهي ترقص على أنغام أغنية "ملطشة القلوب".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حي جاءت التعليقات كالآتي:" ما شاء الله قمرات منورين?? "،" منور يا انجي انت سندريلا الشاشه العربيه".

ويذكر أن الفنانة مني زكي تواصل تمثل مشاهدها في يفلمها الجديد"العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا .