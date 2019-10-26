بالأسماء.. البدري يعلن أسماء المحترفين بقائمة الفراعنة

محمد عبد الحارس
أعلن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة اللاعبين المحترفين المقرر انضمامهم لمعسكر الفراعنة المقبل.
وشملت القائمة 6 لاعبين وهم: "محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ومحمد الننى لاعب بشكتاش التركى، وأحمد حسن كوكا لاعب براجا البرتغالى، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا، ومحمود كهربا لاعب أفيس البرتغالى، وأحمد حجازى لاعب وست بروميتش".
ومن المقرر أن يخوض الفراعنة مباراتى كينيا وجزر القمر يومي 14 و 18 نوفمبر المقبل فى إطار تصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.
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