اشتباكات عنيفة بين سفير اليمن ومندوب الجامعة العربية

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محافظ الإسكندرية للأهالي: اعذرونا مش هنشتغل فى الشوارع الداخلية
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السياحة توقف الرحلات السياحية بجميع المحافظات
متابعات- الدويني فولي
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