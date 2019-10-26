اشتباكات عنيفة بين سفير اليمن ومندوب الجامعة العربية

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اشتباكات


تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لاشتباكات عنيفة بين سفير اليمن بالقاهرة ومندوب اليمن بالجامعة العربية، على هامش زيارة الرئيس عبد ربه منصور إلى مصر. 

وبدأت الاشتباكات التي سجلتها كاميرات المراقبة بالفندق، بصفع السفير محمد مارم للمستشار محمد معوضه  ليردها الأخير، لتقع نظارة مارم على الأرض.
وتدخل  بعض من المتواجدين لفض الاشتباك ومحاولة تهدئتهما .

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