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45 طبيبًا و16 ساعة قصة نجاح أول زراعة للوجه فى العالم

عرب وعالم

أول زراعة للوجه في العالم
أول زراعة للوجه في العالم

متابعات - أمينة عبد العال

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يتعرض بعض الأشخاص إلى حوادث مؤلمة تؤدي إلي احتراق أجزاء من أجسادهم يكون أهونها ما لا يراه الناس، إلا أن أصعب تلك الحروق التي تكون في الوجه والتي تؤدي إلي معاناة صاحبها سواء كان من نظريات الخوف أو الشفقة التي يلمحها في عيونهم، إلا أن مستشفى في الولايات المتحدة منحت الأمل لمثل هؤلاء التي اختارهم القدر ليلاقوا مثل هذا المصير المؤلم.

وتمكن 45 طبيبًا في خلال 16 ساعة في مستشفى بريجهام في مدينة بوسطن بولاية ماسوشوستس، من زراعة وجه لأول مرة في العالم للأمريكي من أصول أفريقية روبرت تشلسي 66 عامًا، بعد أن تعرض إلى حادث سيارة حيث انفجرت نتيجة لارتطامها بسائق في غير وعيه، عام 2013.

وكانت الكلمة الأولى التي قالها روبرت: "أتمنى أن أقبل وجه ابنتي، لأنني حرمت من ذلك بعد أن فقدت "شفاهي" من الحريق"، حسبما نشرت وسائل إعلام محلية. 

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