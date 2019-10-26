الشرطة الإثيوبية: 67 قتيلاً في تظاهرات مناهضة لآبي أحمد

26 أكتوبر 2019 - 11:45 ص

أعلنت الشرطة الإثيوبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء آبي أحمد إلى 67 شخصًا، منذ اندلاعها يوم الأربعاء الماضي في اشتباكات بين المدنيين وعلى يد قوات الأمن.

وقال كيفيالو تيفيرا قائد الشرطة في الإقليم، إن هناك نحو 55 قتلوا في صراع بينهم بين المدنيين، و11 قتلوا بيد قوات الأمن.

وحسب صحف محلية ووكالات، فإن التظاهرات بدأت بخروج أنصار المعارض جوهر محمد للتنديد بمحاولة السلطات إبعاد موظفي حمايته الشخصية عنه، قبل أن تتحول إلى صدامات مع قوات الأمن الإثيوبية.

وقال جوهر محمد: "لجأ آبي أحمد إلى ما يؤشر إلى التمهيد لإقامة دكتاتورية.

وحاول ترهيب الناس بمن فيهم حلفاؤه الذين مكنوه من تولي السلطة والمختلفين مع بعض مواقفه والترهيب هو مقدمة الديكتاتورية.