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الشرطة الإثيوبية: 67 قتيلاً في تظاهرات مناهضة لآبي أحمد

مرتضى منصور

رسالة ساخنة من مرتضى منصور لـ جهاز "ميتشو"

الشرطة الإثيوبية: 67 قتيلاً في تظاهرات مناهضة لآبي أحمد

الحياة السياسية

آبي احمد
آبي احمد

وكالات - الدويني فولي

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الاسبوع العربي

أعلنت الشرطة الإثيوبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء آبي أحمد إلى 67 شخصًا، منذ اندلاعها يوم الأربعاء الماضي في اشتباكات بين المدنيين وعلى يد قوات الأمن.

وقال كيفيالو تيفيرا قائد الشرطة في الإقليم، إن هناك نحو 55 قتلوا في صراع بينهم بين المدنيين، و11 قتلوا بيد قوات الأمن.

وحسب صحف محلية ووكالات، فإن التظاهرات بدأت بخروج أنصار المعارض جوهر محمد للتنديد بمحاولة السلطات إبعاد موظفي حمايته الشخصية عنه، قبل أن تتحول إلى صدامات مع قوات الأمن الإثيوبية.

وقال جوهر محمد: "لجأ آبي أحمد إلى ما يؤشر إلى التمهيد لإقامة دكتاتورية.

وحاول ترهيب الناس بمن فيهم حلفاؤه الذين مكنوه من تولي السلطة والمختلفين مع بعض مواقفه والترهيب هو مقدمة الديكتاتورية.

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