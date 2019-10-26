أول تعليق لـ«قرقاش» على اتفاق اليمن

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السعودية

أنور قرقاش

اتفاق الرياض

اتفاق اليمن

أشاد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، بالمساعي الحثيثة التي بذلتها المملكة العربية السعودية، لعقد اتفاق بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، واصفًا جهود السعودية للوصول إلى اتفاق الرياض بـ"التاريخية"، معتبرًا ذلك مرحلة جديدة لليمن.

وشدد قرقاش، على ضرورة التركيز على الانقلاب الحوثي وعدوانه، مشيرًا إلى أن نجاح الاتفاق مرتبط بالالتزام وتوحيد الأهداف.

وكتبت قرقاش في تغريدة، اليوم السبت، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": المساعي الحثيثة والجهود الخيرة التي تبذلها السعودية الشقيقة للوصول إلى اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني تاريخية، من المهم التركيز على مواجهة الانقلاب الحوثي وعدوانه، اليمن عبر هذا الاتفاق مقبل على مرحلة جديدة نجاحها مرتبط بالالتزام وتوحيد الأولويات والأهداف".


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