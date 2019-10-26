"أقسم بالله معرفش حاجة".. مسئول يرد على صورته بالسوشيال ميديا

إيمان هاني
رد رئيس مدينة مطوبس المهندس استفتاح إبراهيم، على صورته المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بتصريف مياه الأمطار بنفسه وتسليك مصفاة الرصيف، قائلاً: "أقسم الله معرفش حاجة ولا أعرف أني بتصور ومعرفش مين صورني".
وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "أنت كنت في مرور عادي وأثناء تحركي بأحد شوارع المدينة وجدت بركة مياه ومصفاة الرصيف بها شوائب تعوق تصريف المياه فقررت إصلاحها".
وتابع: صلحت المصفاة بنفسي بدل ما أتصل بعامل وأعطله عشان حاجة بسيطة ممكن أعملها بسهولة، معقبًا: "إحنا بنعمل بروح الفريق مش المسئول والعامل، ولسه شغالين في الشارع لتصليح أي عطل يعوق حركة المواطنين".
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