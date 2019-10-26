» اتحاد شركات السياحة اليابانية: اليابانيون يعشقون الحضارة المصرية

26 أكتوبر 2019 - 01:26 م

أكد هيرومي تاجاوا Hiromi Tagawa رئيس مجلس إدارة الاتحاد الياباني لوكلاء السياحة والسفر أن مصر تعد أحد المقاصد السياحية المهمة التي يسعى الاتحاد إلى تنظيم رحلات سياحية إليها، مشيرًا إلى أن السائح الياباني لديه اهتمام كبير بالسياحة الثقافية وبزيارة الأماكن الأثرية في مصر، ومؤكدًا أن اليابانيين يعشقون الحضارة المصرية.

وأشار السيد هيرومي تاجاوا إلى أنه يتطلع الى معرفة الجديد عن قطاع السياحة في مصر، وتطلعه إلى التعاون مع وزارة السياحة خلال الفترة القادمة بصورة أكبر لزيادة أعداد السائحين اليابانيين إلى مصر.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بهيرومي تاجاوا Hiromi Tagawa رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات السياحة والسفر اليابانية JATA “ Japan Association of Travel Agents ” ؛ لمشاركة الوزيرة في فعاليات معرض اليابان الدولي للسياحة والسفر “Tourism Expo Japan 2019 ” الذي يعقد خلال الفتـرة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري في مدينة أوساكا اليابانية.

ومن جانبها أكدت وزيرة السياحة على عمق العلاقات بين مصر واليابان، وعلى علاقات الصداقة التي تجمع بين القيادة السياسية في البلدين، لافتة الى أن هناك العديد من أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات ومشروعات عديدة، ومنها المتحف المصري الكبير الذي يتم بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (الچايكا ) والمقرر افتتاحه العام المقبل.

ودعت الوزيرة الاتحاد لتنظيم رحلات من اليابان لزيارة المتحف بعد افتتاحه، لافتة الى موقعه المتفرد بجوار الاهرامات، بالإضافة الى وجود مطار سفنكس بالقرب منه، مما يتيح الفرصة لتنظيم برامج سياحية تمزج بين زيارة المتحف وزيارة مقاصد سياحية أخرى.

وقالت الوزيرة إن الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة كانت قد استضافت وفد ضم 10 من ممثلي الجاتا وشركات السياحة اليابانية، رافقهم وفدا إعلاميا يابانيا في فبراير الماضي في رحلة تعريفية الى مصر زاروا خلالها مناطق سياحية كثيرة شملت القاهرة والإسكندرية والأقصر وشرم الشيخ والغردقة.

كما استضافت وزارة السياحة العام الماضي مجموعة من الشباب الياباني من مقاطعات هيروشيما واوكاياما وإهيمي اليابانية، والذين تضرروا من جراء الفيضانات التي اجتاحت اليابان في يوليو 2018، وذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على مؤازرة الشعب الياباني، وفي إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء دعت الوزيرة رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات السياحة والسفر اليابانية إلى زيارة مصر، وقدمت له هدية تذكارية.