شاهد.. أهالي حائل بالسعودية يحتفلون بسقوط الثلج

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سقوط الثلوج في حائل
سقوط الثلوج في حائل

متابعات - أمينة عبد العال

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الامطار

أخبار السعودية

سقوط

حائل

احتفل أهالي منطقة حائل بالسعودية بتساقط الثلوج بعد سقوط الأمطار، وقاموا بجمع الثلوج وتقبيلها لانتشار الخير بسقوطها.

ووثق المواطنون سقوط الثلج وفرحتهم واحتفالهم به، حيث يظهر المقطع المواطن وهو يحمل الثلج ويقبله وصديقه يقوم بتصويره.

في سياق متصل توقعت هيئة الأرصاد السعودية استمرار سقوط الأمطار على بعض المناطق ومنها حائل بجانب الحدود الشمالية والقصيم والمدينة المنورة والقيصومة وحفر الباطن ومكة المكرمة.


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