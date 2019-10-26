الرئيس يمدد حالة الطوارئ 3 أشهر إضافية

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى، السبت، إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وأصدر السيسي، قرارًا رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الأحد.

وهذا هو التمديد العاشر لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل 2017.

وينتظر القرار، موافقة البرلمان إذ لم يسبق للأخير أن رفض قرارًا مماثلا له.

وفي 11 يوليو الماضي، وافق مجلس النواب على قرار الرئيس بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من عامين لمدة 3 أشهر إضافية.

وعادة ما ينص قرار تمديد الطوارئ على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ "مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، ردًا على هجومين استهدفا كنيستين بالإسكندرية وطنطا، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي.