كامل الوزير: توريد 32 قطارًا مكيفًا لمترو الأنفاق

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي للمشروعات التي تنفذها الهيئة بمترو الأنفاق ومشروع.

وقال الوزير أننا مستمرون حاليًا في العمل على مد الخط الثالث للمترو من محطة عدلى منصور، لتصل إلى مطار القاهرة، مشيرًا إلى أن المرحلة الرابعة كاملةً تصل إلى 16.202 مليار جنيه.

وأضاف أنه بالنسبة لتدعيم الوحدات المتحركة بالخط الثالث، تم التعاقد على توريد 32 قطار مكيف للمرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث للمترو والتي سيبدأ توريد أول قطار منها في ابريل 2020.