  • السبت 26 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر07:06 م
بحث متقدم
جانب من الإجتماع

ثلاث تكليفات عاجلة من «السيسي» للحكومة

أرشيفية

من البداية للنهاية.. قصة «قاضي الجن» التي شغلت السعوديين لسنوات

ال الشيخ والخطيب

«آل الشيخ» يعلن عودته لدعم الأهلي.. ويهاجم «مرتضى»

أرشيفية

من مصر.. السعودية تستورد مجوهرات بـ3 مليارات ريال

الصورة التى اثارت جدلا

«قُبلة» رجاء الجداوي لـ«علي جمعة» تثير الجدل

أرشيفية

الإمارات تشيد بخطوة تاريخية للسعودية

سامح أبوعرايس

«يوم تلات» رسالة من منظمات سرية على لسان عمرو دياب

أرشيفية

إمام الحرم يفاجيء السعوديات بهذا الأمر

الكويت

التلفزيون الكويتي يطلق تحذيرًا عاجلًا للمواطنين

ارشيفية

مقتل 6 متظاهرين في احتجاجات العراق

بالصور.. حملات على الباعة وإزالة الإشغالات بأكتوبر

قضايا وحوادث

إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

إضرام النار في متسولة.. سرقت بسبب الجوع

#

بالصور.. العثور على طفلة حية مدفونة في التراب

الباعة الجائلين

السادس من اكتوبر

الاشغالات

قام جهاز مدينة 6 أكتوبر بتنفيذ حملات يومية لإزالة ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة والقضاء على الباعة الجائلين بعدة مناطق بالمدينة.

وأسفرت الحملات عن ضبط عددٍ من المخالفات، وكذا التحفظ على بعض المعدات والمركبات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم تنفيذ حملات على المحاور الرئيسية والحي الرابع والخامس، والحي الحادي عشر ومنطقة الحصري.

وأكد رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، للقضاء على المظاهر العشوائية كافة.

شاهد الصور..








تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» «شوبير» يرحب بعودة«آل الشيخ» للأهلي:«أهلا بالفرسان»
» مانشستر سيتي يقسو على أستون فيلا بـ«البريميرليج»
» بالصور.. حملات على الباعة وإزالة الإشغالات بأكتوبر
» جرحى بين المتظاهرين شمال لبنان
» «كاف» يحدد موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس
» للرجال.. احذر منتجات الألبان تصيبك بهذا المرض الخطير
» إليسا تنضم لمظاهرات لبنان
» اتحاد شركات السياحة اليابانية: اليابانيون يعشقون الحضارة المصرية
» شاعرة أردنية تتزوج بشاب يصغرها بـ15 عامًا وتثير الجدل
» ناسا: "بلوتو" يجب أن يعود إلى مكانه
» فنانة شهيرة تصور لحظات الاعتداء عليها بالضرب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:47 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية