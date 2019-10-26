إمام الحرم يفاجيء السعوديات بهذا الأمر

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عادل الكلباني

أخبار السعوديه

فاجأ إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، الفتيات السعوديات المقبلات على الزواج، بتصريحات حول الشريك المستقبلي.

جاء هذا خلال برنامج "مع الكلباني" المذاع على قناة "SBC " السعودية، لافتًا إلى أن هناك بعض المقولات المتوارثة أثبت الواقع عدم صحتها.

وأوضح أن مقولة "زوجوه يعقل" تسببت في عدة مشاكل بين الأزواج، كما أفضت بحالات كثيرة للطلاق، مضيفًا أنه لابد ان يكون العقل قبل الزواج.

وتابع "الكلباني" أنه يجب على الزوجة ألا تقبل الزواج إلا من رجل مستقيم، مشيرًا إلى أن عدم الثقة في الشباب دفعت بالفتيات على البحث عن الرجال الأكبر سنًا.

وذكر أن هناك من الشاب من لا يعرف قيمة الميثاق بينه وبين زوجته.


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