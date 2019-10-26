الإمارات تشيد بخطوة تاريخية للسعودية

26 أكتوبر 2019 - 05:58 م

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في اليمن.

جاء هذا عبر حسابع على موقع "تويتر" حيث كتب: "المساعي الحثيثة والجهود الخيّرة التي تبذلها السعودية الشقيقة للوصول الى اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني تاريخية.. من المهم التركيز على مواجهة الانقلاب الحوثي وعدوانه".

وقال: "اليمن عبر هذا الاتفاق مقبل على مرحلة جديدة نجاحها مرتبط بالالتزام وتوحيد الأولويات والأهداف".

وكانت الحكومة اليمنية والانفصاليون قد توصلا لاتفاق برعاية سعودية لتقاسم السلطة في جنوب اليمن.