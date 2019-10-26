من مصر.. السعودية تستورد مجوهرات بـ3 مليارات ريال

26 أكتوبر 2019 - 06:26 م

استوردت المملكة العربية السعودية، كميات من الذهب والمجوهرات بأكثر من 3 مليارات ريال، منذ مطلع العام الجاري.

وقالت الهيئة العامة للجمارك بالمملكة، إنه تم استيراد نحو 41131 كيلو جراما خلال هذه الفترة، موضحة أنها جاءت من عدة دول أبرزها مصر.

وأوضحت أن أبرز هذه الدول هي أمريكا وسويسرا وهونج كونج وفرنسا وإيطاليا والصين وألمانيا وإسبانيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وتركيا والإمارات والهند ولبنان ومصر والبحرين.

وأكدت أن قيمة الوارادات من الذهب والمجوهرات بلغت منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي 3.27 مليار ريال.

كما بلغت السجلات التجارية في قطاع الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري 141 سجلا تجاريا.