بالفيديو.. منتقبة ترقص بطريقة مثيرة وسط الشباب بالسعودية

26 أكتوبر 2019 - 07:37 م

تباينت ردود الأفعال في السعودية، حول قيام شابة منتقبة بالرقص بين عدد من الشباب بطريقة مثيرة، بين رافض ومن يرى أن الواقعة "عادية".

وظهرت الفتاة وهي ترتدي عباءة سوداء ونقاب، وقامت بالرقص على الموسيقى بطريقة مثيرة، في إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي، ما حدا ببعض الشباب إلى الالتفاف حولها دون اعتراض من أحد.

وبحسب نشطاء، فإن الفتاة كانت إحدى الحاضرات لفعاليات موسم الرياض المتعددة، التي تقام في عدة مواقع بالعاصمة عبر فعاليات فنية وترفيهية وثقافية متنوعة.