الإعصار المداري «كيار» يضرب سواحل السعودية

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أخبار السعودية

اعصار

هيئة الارصاد

إعصار في مصر

قالت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية بأن المتابعة المستمرة لحالة الإعصار الذي اقترب من سواحل المملكة، تشير إلى أنها أطلق عليها اسم ” كيار- KYARR ” بموقع عند خط عرض 16,1 درجة شمالًا وخط طول 71,8 درجة شرقًا وتقدر سرعة الرياح حول مركزها ( 70 – 75) عقدة – (125 – 135) كم في الساعة.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، فإن الهيئة قالت بأن هذا الإعصار يتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب ويتوقع أن تتطور الحالة خلال 24 ساعة القادمة داخل البحر دون أن تؤثر على أجواء المملكة.

وأكدت الهيئة أن الحالة المدارية في بحر العرب، تطورت من عاصفة مدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، مشددًة على أنه لا يضر بسواحل السعودية.

بالفيديو.. إعصار يضرب شواطئ الإسكندرية

وشهدت محافظات مصر خلال الأسبوع الماضي، أمطارًا وسيول متواصلة، تسببت في تجمعات مائية مما أدى إلى شلل حركة المرور، في الشوارع والميادين، والطرقات العامة.

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