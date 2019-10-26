  • السبت 26 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر09:11 م
بحث متقدم
سلمان

عاجل.. أمر ملكي سار للمواطنين السعوديين

ضحية الالتهاب السحائي

وفاة أول حالة التهاب السحائي لتلميذ بالمنوفية

جانب من الإجتماع

ثلاث تكليفات عاجلة من «السيسي» للحكومة

ال الشيخ

رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لإدارة الأهلي وجماهيره

أرشيفية

هل مصر مقبلة على شتاء قارس؟.. الأرصاد تجيب

أرشيفية

من البداية للنهاية.. قصة «قاضي الجن» التي شغلت السعوديين لسنوات

الصورة التى اثارت جدلا

«قُبلة» رجاء الجداوي لـ«علي جمعة» تثير الجدل

الكويت

التلفزيون الكويتي يطلق تحذيرًا عاجلًا للمواطنين

لبنان

جرحى بين المتظاهرين شمال لبنان

أرشيفية

من مصر.. السعودية تستورد مجوهرات بـ3 مليارات ريال

رد صادم من «رانيا يوسف» عن أسوأ أزواجها وعلاقتها بـ«نادية الجندي»

الصفحة الأخيرة

رانيا يوسف
رانيا يوسف

متابعات

أخبار متعلقة
#

"ليلة زواجي من 3 رجال"..تفتح النار على رانيا يوسف

#

رد ناري من رانيا يوسف بعد سؤالها عن ضرتها "نادية الجندي"

#

تعليق صادم من مرتضي منصور على فستان رانيا يوسف

#

رد صادم من "ترامب" على الإيزيدية الهاربة من"داعش"

لا تخفي الفنانة رانيا يوسف رأيه في أزواجها الثلاثة الذين ارتبطت بهم، ففي أكثر من مناسبة عبرت عن موقفها تجاههم، من دون دبلوماسية، بعبارات كانت صادمة للكثيرين.

غير أنها في أحدث مقابلاتها مع برنامج "عرب وود" على فضائية "روتانا" تنشر كاملة غدًا رفضت الخوض في التفاصيل الخاصة بزيجاتها الثلاثة الفاشلة.

وقالت "رانيا" لدى سؤالها عن أزواجها السابقين، إنها نسيتهم تمامًا، وإنها لا تريد أن تتذكر أي شيء عنهم، مضيفة: "ناسياهم كلهم ومش عاوزة أفتكرهم"  

إلا أنها مع ذلك اعتبرت أن زوجها الأخير المهندس طارق عزب هو الأفضل، بينما رفضت الإفصاح عن أسوأ أزواجها الثلاثة، قائلة: "أسوأ واحد عارف نفسه".

وكانت "رانيا" تزوجت ثلاث مرات، إذ تزوجت للمرة الأولى من المنتج محمد مختار، وبعد طلاقها تزوجت من رجل الأعمال كريم الشبراوي، أما آخر أزواجها فكان المهندس طارق عزب.

من جهة أخرى، رفضت "رانيا" الرد على سؤال حول علاقتها بالفنانة نادية الجندي التي كانت متزوجة من طليقها محمد مختار

وبررت ذلك، قائلة: "مبحبش حد يسألني عن نادية الجندي، هي مش صاحبتي، كان بيننا عامل مشترك، كانت متزوجة من أستاذ محمد مختار، وأنا كنت متزوجة منه، العامل المشترك اللي ما بينا خلص".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» «آل الشيخ» يحذر جماهير الأهلي: «اللي يلعب معانا يستحمل»
» بالفيديو.. سياسي إيطالي يهين تركيا ويُعاقب في الحال
» بالفيديو.. جماهير الأهلي تحتشد أمام منزل محمد محمود
» مخلوع.. والسبب «الضعف الجنسي»
» «جروس» يسقط في أول اختبار مع الأهلي أمام الحزم
» يوفنتوس يتعادل إيجابيًا مع ليتشي
» إعلان المستندات المطلوبة لصرف إعانة متضرري السيول
» برايتون يخطف فوزًا قاتلًا من إيفرتون
» بالصور.. حملات على الباعة وإزالة الإشغالات بأكتوبر
» أسطورة ليفربول: «كلوب» يعاني بدون محمد صلاح
» جرحى بين المتظاهرين شمال لبنان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:47 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية