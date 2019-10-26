رد صادم من «رانيا يوسف» عن أسوأ أزواجها وعلاقتها بـ«نادية الجندي»

لا تخفي الفنانة رانيا يوسف رأيه في أزواجها الثلاثة الذين ارتبطت بهم، ففي أكثر من مناسبة عبرت عن موقفها تجاههم، من دون دبلوماسية، بعبارات كانت صادمة للكثيرين.

غير أنها في أحدث مقابلاتها مع برنامج "عرب وود" على فضائية "روتانا" تنشر كاملة غدًا رفضت الخوض في التفاصيل الخاصة بزيجاتها الثلاثة الفاشلة.

وقالت "رانيا" لدى سؤالها عن أزواجها السابقين، إنها نسيتهم تمامًا، وإنها لا تريد أن تتذكر أي شيء عنهم، مضيفة: "ناسياهم كلهم ومش عاوزة أفتكرهم"

إلا أنها مع ذلك اعتبرت أن زوجها الأخير المهندس طارق عزب هو الأفضل، بينما رفضت الإفصاح عن أسوأ أزواجها الثلاثة، قائلة: "أسوأ واحد عارف نفسه".

وكانت "رانيا" تزوجت ثلاث مرات، إذ تزوجت للمرة الأولى من المنتج محمد مختار، وبعد طلاقها تزوجت من رجل الأعمال كريم الشبراوي، أما آخر أزواجها فكان المهندس طارق عزب.

من جهة أخرى، رفضت "رانيا" الرد على سؤال حول علاقتها بالفنانة نادية الجندي التي كانت متزوجة من طليقها محمد مختار

وبررت ذلك، قائلة: "مبحبش حد يسألني عن نادية الجندي، هي مش صاحبتي، كان بيننا عامل مشترك، كانت متزوجة من أستاذ محمد مختار، وأنا كنت متزوجة منه، العامل المشترك اللي ما بينا خلص".