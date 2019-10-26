رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لإدارة الأهلي وجماهيره

26 أكتوبر 2019 - 08:00 م

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة عاجلة إلى جماهير الأهلي، عبر حسابه الرسمي بموقعه التواصل الاجتماعي «فيس بوك»

وكتب «آل الشيخ»: «كيف اعادي جمهور الاهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم و لكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي».

وأضاف، «الآن وقد اتضح للجميع كل شيء لذلك أعلن و بنية خالصة مسامحة الجميع و العودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان».