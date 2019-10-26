» «آل الشيخ» يحذر جماهير الأهلي: «اللي يلعب معانا يستحمل»

26 أكتوبر 2019 - 08:37 م

حذر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، جماهير الأهلي من اندساس بعض المغرضين من أجل محاولة إفساد العلاقة بينهم من جديد.

وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «احذر جماهير الاهلي الذين أتشرف باني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف الي الاساءة لعلاقتنا كشعوب ودول .. وعلاقتنا بكيان النادي الاهلي العظيم».

وأضاف، «احترسوا ممن يحاولون مرة اخري افساد العلاقة بيننا .. وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة اخري».

وتابع، «اعود الي الاهلي مسامحا للجميع .. ومشجعا ومحبا وداعما له وواقفا ضد كل من يحاول الاساءة له ولرموزه وجماهيره».

واختتم رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، «تذكروا انه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين .. واللي يلعب معانا يستحمل».