وفاة أول حالة التهاب السحائي لتلميذ بالمنوفية

تعرض الطالب أدهم محمد أبو راشد، البالغ من العمر 10 سنوات بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الشهيد مصطفى حشمت التابعة لإدارة شرق طنطا، لوعكة صحية نتيجة تعرضه لميكروب الالتهاب السحائي، بمستشفى حميات ميت خلف بمحافظة المنوفية.

وقال والد الطفل في تصريحات، أن نجله كان يذهب للمدرسة بانتظام حتى قبل دخوله في الوعكة الصحية بيوم واحد، ولكن أمر الله نفذ، مطالبًا بضرورة التوعية والحفاظ على أولادنا وسرعة إنقاذهم في حالة الاشتباه بهذا المرض أو أية أمراض أخرى.

وحسبما ذكر أحمد فؤاد، خال التلميذ فإن هناك تقارير من مستشفى الفرنساوي الجامعي بطنطا ومستشفى المنوفية، تؤكد أن الطفل أصييب بالاتهاب السحائي ودخل في وعكته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أول أمس.

فيما قد خال الطالب، الشكر لمجلس رئاسة الوزراء لتواصلهم لمدة 22 يومًا لمتابعة الحالة المرضية بعدما تم استقباله بالمستشفى الفرنساوي الجامعي 3 أيام ورفضه من مستشفى حميات طنطا.