» بالفيديو.. سياسي إيطالي يهين تركيا ويُعاقب في الحال

26 أكتوبر 2019 - 08:40 م

عوقب سياسي إيطالي، بالإيقاف 5 أيام عن أنشطة البرلمان الأوربي، جراء إلقائه شوكولاتة تركية على الأرض.

وكان السياسي الإيطالي، أنجيلو تشوكا، قد أعلن معارضته للتدخل العسكري التركي في سوريا، حيث ألقي بالشوكولاتة التركية على الأرض في قاعة البرلمان الأوروبي، تنديدا بالعملية.

وصرخ السياسي الإيطالي قائلًا:، "لا لتركيا هذه!"، أثناء نقاش برلماني في جلسة بمدينة ستراسبورغ.

بدوره قرر رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، وقف "تشوكا"، لمدة خمسة أيام عن أنشطة البرلمان، في حين أكد الأخير أنه سيطعن على القرار.