  • السبت 26 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر09:11 م
بحث متقدم
سلمان

عاجل.. أمر ملكي سار للمواطنين السعوديين

ضحية الالتهاب السحائي

وفاة أول حالة التهاب السحائي لتلميذ بالمنوفية

جانب من الإجتماع

ثلاث تكليفات عاجلة من «السيسي» للحكومة

ال الشيخ

رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لإدارة الأهلي وجماهيره

أرشيفية

هل مصر مقبلة على شتاء قارس؟.. الأرصاد تجيب

أرشيفية

من البداية للنهاية.. قصة «قاضي الجن» التي شغلت السعوديين لسنوات

الصورة التى اثارت جدلا

«قُبلة» رجاء الجداوي لـ«علي جمعة» تثير الجدل

الكويت

التلفزيون الكويتي يطلق تحذيرًا عاجلًا للمواطنين

لبنان

جرحى بين المتظاهرين شمال لبنان

أرشيفية

من مصر.. السعودية تستورد مجوهرات بـ3 مليارات ريال

بالفيديو.. سياسي إيطالي يهين تركيا ويُعاقب في الحال

عرب وعالم

السياسي الإيطالي
السياسي الإيطالي

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. محتجون يشعلون النار بمحطة مترو فى تشيلى

#

بالفيديو.. معركة نسائية في مجمع شهير بالكويت

#

دولة إسلامية كبيرة تدعم تركيا فى سوريا

#

بالفيديو.. رقص ساخن لـ" نيكول سابا " في تركيا

سوريا

تركيا

العملية العسكرية

أخبار تركيا

سياسى ايطالي

عوقب سياسي إيطالي، بالإيقاف 5 أيام عن أنشطة البرلمان الأوربي، جراء إلقائه شوكولاتة تركية على الأرض.

وكان السياسي الإيطالي، أنجيلو تشوكا، قد أعلن معارضته للتدخل العسكري التركي في سوريا، حيث ألقي بالشوكولاتة التركية على الأرض في قاعة البرلمان الأوروبي، تنديدا بالعملية.

وصرخ السياسي الإيطالي قائلًا:، "لا لتركيا هذه!"، أثناء نقاش برلماني في جلسة بمدينة ستراسبورغ.

بدوره قرر رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، وقف "تشوكا"، لمدة خمسة أيام عن أنشطة البرلمان، في حين أكد الأخير أنه سيطعن على القرار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» «آل الشيخ» يحذر جماهير الأهلي: «اللي يلعب معانا يستحمل»
» بالفيديو.. سياسي إيطالي يهين تركيا ويُعاقب في الحال
» بالفيديو.. جماهير الأهلي تحتشد أمام منزل محمد محمود
» مخلوع.. والسبب «الضعف الجنسي»
» «جروس» يسقط في أول اختبار مع الأهلي أمام الحزم
» يوفنتوس يتعادل إيجابيًا مع ليتشي
» إعلان المستندات المطلوبة لصرف إعانة متضرري السيول
» برايتون يخطف فوزًا قاتلًا من إيفرتون
» بالصور.. حملات على الباعة وإزالة الإشغالات بأكتوبر
» أسطورة ليفربول: «كلوب» يعاني بدون محمد صلاح
» جرحى بين المتظاهرين شمال لبنان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:47 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية