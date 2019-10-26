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بعد التعادل أمام بارما

الإنتر يفشل في خطف صدارة الكالتشيو من اليوفنتوس

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فرط إنتر ميلان في خطف صدارة الدوري الإيطالي من يوفنتوس، بعد السقوط فى فخ التعادل بهدفين لكل منهما، أمام بارما، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

أنهى إنتر ميلان الشوط الأول من المباراة، متأخرا بنتيجة 2 – 1، فعلى الرغم من تقدم النيراتزورى، بهدف انطونيو كاندريفا فى الدقيقة 23، نجح فريق بارما فى الرد بهدفين، عن طريق يان كرامو وكواسى جيرفينيو فى الدقيقتين 26 و 30.

وفى الشوط الثانى، نجح إنتر ميلان فى تسجيل هدف التعادل، فى الدقيقة 51، عن طريق المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

بهذه النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده للنقطة، 22 فى المركز الثانى، خلف يوفنتوس المتصدر برصيد 23 نقطة، والذى تعادل اليوم مع ليتشي، بنتيجة 1 – 1.


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