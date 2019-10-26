» النائب العام السعودي يأمر بالقبض على «الراقصة المنتقبة»

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النائب العام السعودي

فتاة منتقبة

منتقبة سعودية

أصدر النائب العام السعودي، السبت، قرارًا بتوقيف فتاة منتقبة ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله على تطاق واسع أثناء قيامها بالرقص خلال فعاليات "موسم الرياض" الترفيهي، ما أشعل موجة من الغضب بين رواد شبكات التواصل الاجتماعي.

كانت الفتاة التي ارتدت العباءة التقليدية والنقاب قد أشعلت ضجة واسعة بين السعوديين، بعد قيامها بالرقص وسط تجمع عدد من الشباب والفتيات، بطريقة تبدو غير مألوفة على المجتمع السعودي، المعروف بتوجهه المحافظ.

وأثار المقطع تفاعلاً واسعًا بين المغردين السعوديين الذين عبروا عن صدمتهم من تصرف الفتاة، معتبرينه غير مناسب وخروجًا على تقاليد وأخلاقيات السعوديين.

فيما اعتبر البعض أن ما قامت به يمثل إساءة للوطن، بينما هناك من دعا إلى ضرورة التحقيق ومحاسبتها على تجاوزاتها.

وموسم الرياض هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ 11 التي أطلقت على مستوى المملكة بدءًا من العام الجاري، وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وانطلق المهرجان في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى كثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعًا بمساحة 14 مليون متر مربع.


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