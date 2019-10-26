بعد مطالبته بمحاكمته.. حمو بيكا يظهر مع أحمد موسى

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قدم مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكًا اعتذارًا رسميًا لنقابة الموسيقيين والنقيب الفنان هاني شاكر، على الهواء مباشرة، بعد هجومه الأخير على النقابة واتهامها بتلقي الرشاوي.

وخلال لقائه ببرنامج على "مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية صدى البلد، تقيديم الإعلامي أحمد موسى قال حمو بيكا، بأنه يعتذر عن ما بدر منه، لنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، مشيرًا إلى أنه لا يريد فقط سوى تصريح لمزاولة المهنة.

وتابع، أنه يرتبط بعشرين فرد في فرقته الموسيقية، وأنه حاول  فعل أي شيئ لكي يحصل على لقمة عيش برفقتم، مشددًا على أنه يحب مصر والمصريين ويعتبرها أمًا له كما لكل المصريين.

وكان حمو بيكا مؤدي المهرجانات الشعبية، حاول اقتحام نقابة الموسيقيين، وذلك بعد نشره فيديو على الإنترنت يسيئ للنقابة ويتهمها بتلقى الرشاوى، نظرًا لعدم سماحه له باستخراج ترخيص لمزالة المهنة.

ومن جانبه أعرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين على ما صدر من مطرب المهرجانات، عن أسفه الشديد تجاه ما حدث، مشيرًا إلى أن النقابة ستجري في الإجراءات القانونية ردًا على هذه الإساءة.

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