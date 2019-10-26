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الأحد.. أول لقاء بين غانتس ونتنياهو لبحث الائتلاف الحكومي

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نتنياهو
نتنياهو

المصريون ووكالات

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يلتقي زعيم حزب "أزرق-أبيض" الإسرائيلي، مساء الأحد، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو للتشاور حول تشكيل الائتلاف الحكومي، حسب إعلام العبري.
وذكرت قناة الـ(13) الخاصة، سيعقد اللقاء في مكتب نتنياهو الخاص به داخل قاعدة "كيرياه" العسكرية في مدينة تل أبيب.
وأشارت القناة إلى أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه بين غانتس ونتنياهو في مفاوضات تشكيل الحكومة؛ حيث اقتصرت الاجتماعات السابقة على طاقمي المفاوضات بين القائمتين.
وحسب المصدر ذاته، من المقرّر أن يلتقي غانتس، أيضا، الإثنين المقبل، رئيس قائمة "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الذي سيشترط لانضمامه إلى الحكومة سنّ 6 قوانين تتعلّق بقضايا الدين والدولة، من بينها قانون إجبار المتدينين على التجنيد.
والأربعاء الماضي، كلّف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، رسميا، غانتس، بتشكيل الحكومة المقبلة بعد فشل نتنياهو في ذلك.
وأمام غانتس، مهلة 28 يومًا منذ يوم التكليف، لإكمال المهمة المتمثلة في تشكيل الحكومة.
وسيحتاج غانتس، الذي يملك حزبه 33 مقعدا في الكنيست، إلى تحالف يضم 61 مقعدا حتى ينجح في تشكيل الحكومة المقبلة.
وفي غياب حكومة برئاسة نتنياهو أو غانتس أو حكومة وحدة بينهما فإن إسرائيل ستتوجه إلى جولة انتخابية ثالثة.
ولم يسبق لإسرائيل أن وصلت الى هذه المرحلة؛ ما يجعل حصولها سابقة في السياسة الإسرائيلية.
ولم تسمح نتائج الانتخابات الإسرائيلية في نيسان/إبريل، بتشكيل حكومة، وهو ما دفع باتجاه إعادة الانتخابات في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن نتائجها لم تختلف كثيرا عن سابقتها.
وأسفرت الانتخابات الأخيرة عن نيل تحالف "أزرق-أبيض" (33 مقعدا من أصل 120)، يليه "الليكود" (31 مقعدا)، ثم "القائمة المشتركة" (13 مقعدا)"، حسب النتائج الرسمية. -

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