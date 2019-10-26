  • الأحد 27 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:02 ص
بحث متقدم
الأمطار

الأرصاد تكشف: هذا هو موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار

حمو بيكا

حمو بيكا يكشف تفاصيل حفلاته بالإمارات.. وهدية الشيخة "أم زايد"

الإعلامي أحمد موسى

تعليق ناري من "موسى" على بيان "ناسا"

الدواجن

شعبة الدواجن تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار

أمطار الثلاثاء

أزمة الأمطار تغرق الحكومة

الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

أرشيف

شراء حلوى المولد.. «الإفتاء» تحسم جدل كل عام

ضحية الالتهاب السحائي

وفاة أول حالة التهاب السحائي لتلميذ بالمنوفية

جانب من الإجتماع

ثلاث تكليفات عاجلة من «السيسي» للحكومة

ال الشيخ

رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لإدارة الأهلي وجماهيره

السعودية.. عفو عن العسكريين المدعى عليهم المشاركين بحرب اليمن

عرب وعالم

الجيش السعودي
الجيش السعودي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الإمارات تشيد بخطوة تاريخية للسعودية

#

هذا ما قاله وزير الطاقة الأمريكي عن برنامج السعودية النووي

#

أسرار يكشفها معمر عن محاولة اغتيال مؤسس السعودية

#

تصريحات غير متوقعة لـ"قرقاش" عن جهود السعودية فى اليمن

كشفت تقارير صحفية سعودية، السبت، عن صدور توجيهات بالعفو عن العسكريين المدعى عليهم، ممن يشاركون في حرب اليمن.
ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية، عن مصادر لم تسمها، أن العفو "يشمل المرابطين على الحد الجنوبي (المتاخم للحدود مع اليمن) والمشاركين في الداخل اليمني من القوات الجوية والبحرية ومراكز العمليات المرتبطة بالقوات المشتركة".
وأضافت أن العفو "سيكون شاملا لجميع الجرائم التي وقعت قبل صدور العفو".
فيما لم يشمل العفو، بحسب المصدر ذاته، الجرائم التي تمس "الحدود الشرعية (الإسلامية)، وأمن المملكة، والجرائم المتعلقة بالحق الخاص (جرائم تقع بحق أفراد ولا يشلمها العفو)، والجرائم الكبيرة التي لا يجوز فيها الإفراج عن المتهم".
وأشارت عكاظ إلى أن النيابة العامة السعودية أصدرت توجيهات بضرورة اعتماد العفو.
وذكرت أن "هيئة خبراء درست الموضوع وأوصت بالعفو عن المشمولين بالقرار"، مشيرة إلى أن الحكم في الدعاوي القضائية يتطلب حضور المدعى عليهم.
وفيما لم يصدر بيان رسمي من السلطات السعودية بشأن توجيهات العفو، لم توضح عكاظ عدد المستفيدين منه.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا ضروسا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي مليشيا الحوثي الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف السعودي الإماراتي القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» "شعبة الخضروات والفاكهة" تزف بشرى سارة للمواطنين
» فنانة شهيرة تشارك في مظاهرات لبنان تطالب الحريري بالاستقالة
» حمو بيكا: "أنا مش مطرب وصوتي وحش"
» "الأرصاد" تكشف حقيقة إعصار "ميديكين"
» مصرع سائح إسرائيلي "غرقا" في سيناء
» من البداية للنهاية.. قصة «قاضي الجن» التي شغلت السعوديين لسنوات
» هل مصر مقبلة على شتاء قارس؟.. الأرصاد تجيب
» «قُبلة» رجاء الجداوي لـ«علي جمعة» تثير الجدل
» عاجل.. أمر ملكي سار للمواطنين السعوديين
» غزة تسجل أول ضحية للطقس السيئ
» النائب العام السعودي يأمر بالقبض على «الراقصة المنتقبة»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:47 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه