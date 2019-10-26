» غزة تسجل أول ضحية للطقس السيئ

26 أكتوبر 2019 - 10:50 م

لقي فتى فلسطيني مصرعه، السبت، إثر ماس كهربائي في بركة مياه تكونت بفعل أمطار غزيرة تهطل على قطاع غزة منذ صباح اليوم.



وقال أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة في القطاع، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: " وفاة الفتى يوسف محمود البلبيسي؛ نتيجة ماس كهربائي في بركة مياه من جراء الأمطار في منطقة النفق بمدينة غزة".

وتعتبر تلك حالة الوفاة الأولى في قطاع غزة نتيجة أحوال الطقس السيئة التي تشهدها المنطقة.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، الجمعة، مقطعًا مصورًا لإعصار متحرك في منطقة البحر المتوسط (شمال القاهرة) يقترب من مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، حسب ما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".