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مسؤولة أممية تبدأ زيارة رسمية للسودان

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المصريون ووكالات

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بدأت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة جين محمد، السبت، زيارة رسمية إلى السودان، تستغرق 3 أيام.
وتلتقي المسؤولة الأممية الرفيعة، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعدد من المسؤولين بالدولة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، اطلعت عليه الأناضول.
وتأتي الزيارة، في إطار الاهتمام الدولي بـ"التطورات الإيجابية التي يشهدها السودان وانفتاحه على محيطه الإقليمي والدولي"، بحسب المصدر ذاته.
وجين محمد هي أبرز مسؤولة أممية تزور الخرطوم منذ الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير قبل 6 أشهر.
وفي 28 سبتمبر/أيلول الماضي أكدت الأمم المتحدة دعمها الكامل للحكومة الانتقالية السودانية، وحثت المجتمع الدولي على الاتحاد في مساندة السلطات الوطنية بالخرطوم.
ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش البشير (1989-2019) من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وفي 21 أغسطس/آب الماضي، أدى حمدوك، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، البشير. -

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