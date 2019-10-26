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بمشاركة مسؤولين من 120 دولة..

قمة "عدم الانحياز" تدعم شعب فلسطين

عرب وعالم

قمة عدم الانحياز
قمة عدم الانحياز

المصريون ووكالات

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أعرب البيان الختامي للقمة الـ 18 لحركة عدم الانحياز، السبت، عن دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني.
واختتمت القمة السبت، في العاصمة الأذربيجانية باكو، بعد أن استمرت يومين، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من 120 دولة.
وأكد البيان ضرورة زيادة الجهود لحل المشكلة في فلسطين بشكل دائم ومرض.
وأوضح أن الحل العادل والسلمي للقضية الفلسطينية مهم للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.
ودعا البيان إسرائيل إلى وضع حد للانتهاكاتها الجسيمة بحق القانون الدولي.
وأدان سياسة الاحتلال والضم الإسرائيلية وافتتاح الولايات المتحدة سفارتها في القدس.
وشارك في القمة إلى جانب رئيس البلد المضيف إلهام علييف، كل من رؤساء دول إيران حسن روحاني، وفنزويلا نيوكلاس مادورو، وكوبا ميغل دياز كانيل، والجزائر عبد القادر بن صالح، وغانا نانا أكوفو أدو، وأفغانستان أشرف غني.
كما شارك رؤساء نامبيا حاج جينغوب، وجيبوتي إسماعيل عمر غليه، ورئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، وغينيا الإستوائية أوبيانغ نغيما نغيسو، وتركمانستان قربانقلي بردي محمدوف، وباكستان عارف علوي، وملك إسواتيني مسواتي الثالث.


ومثل تركيا في القمة، وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو، حيث ناقش الحضور فيها مقترحات لحل المشكلات الجيوسياسية الراهنة. -

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