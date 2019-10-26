الادعاء البريطاني يتهم سائق "شاحنة الجثث" بالتسبب في القتل

26 أكتوبر 2019 - 11:38 م

وجه ممثلو الادعاء البريطاني تهما بينها القتل والتآمر للاتجار بالبشر، لسائق الشاحنة التي عثر بداخلها على 39 جثة، الأربعاء.



وذكر بيان صدر، السبت، عن إدارة شرطة مقاطعة إسيكس، أن سائق الشاحنة موريس روبنسون (25 عاما)، والمقيم في أيرلندا الشمالية، متهم بإجراءات أدت إلى مقتل 39 شخصا.



وقال البيان: "سيمثل أمام محكمة الصلح في تشيلمسفورد، الإثنين الموافق 28 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، بتهمة التسبب في مقتل 39 شخصا، والتآمر لنقل أشخاص بصورة غير قانونية عبر الحدود، والمساعدة على الهجرة غير النظامية، وغسل الأموال".



وحتى اللحظة، تم احتجاز 4 من المشتبه بهم في بريطانيا، وآخر في أيرلندا على ذمة القضية، بشبهة ارتكاب أفعال أدت إلى مقتل 39 شخصا، وتورطهم في الاتجار بالبشر.



وبحسب ما نقلته شرطة "غاردي" الإيرلندية، فإن "الموقوف الخامس رجل في أوائل العشرينات أصله من أيرلندا الشمالية وتم اعتقاله بميناء العاصمة الأيرلندية دبلن"، بحسب قناة "ITV" البريطانية.



وتبحث الشرطة البريطانية على نحو وثيق بالتعاون مع نظرائها الأوروبيين لفك لغز القضية.

وقبل أيام، عثرت الشرطة البريطانية على 39 جثة داخل إحدى الشاحنات في مدينة إسيكس، وألقت القبض على سائق يشتبه في تورطه بالحادث.



ويُعتقد أن الشاحنة دخلت المملكة المتحدة عبر ميناء "هوليهيد" الويلزي بعد سفرها من أيرلندا، وبحسب التحقيقات فإن الشاحنة تم تسجيلها في بلغاريا عام 2017.