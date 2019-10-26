شعبة الدواجن تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار

26 أكتوبر 2019 - 10:00 م

قال سامح السيد، عضو شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار كيلو الدواجن بالمزرعة 18 جنيه وذلك يعد إنجاز غير مسبوق، موضحًا أن العمل يتم وفقًا للعرض والطلب، ووصلنا إلى الاكتفاء الذاتي لصناعة الدواجن.



وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن القرارات الحكيمة للقيادة السياسية مثل وقف استيراد الدواجن من الخارج وتشجيع المنتج المحلي بل والتصدير، وذلك يعد إنجاز لم يحدث منذ عام 2006م، مشيرًا إلى أن لا يعقل أن يتحكم في سوق الدواجن بعض الأشخاص يمكنهم زيادة أسعار البيع في الأسواق.



ولفت إلى أن سعر الدواجن في الأسواق حاليًا وصل 25 جنيه وكانت في السابق بسعر 35 أو 40 جنيه.









