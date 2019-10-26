» "الأرصاد" تكشف حقيقة إعصار "ميديكين"

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قال الدكتور أشرف صابر، رئيس هيئة الارصاد الجوية، إن إحدى القنوات كانت مصرة على بث الرعب لدى المصريين بأن هناك إعصارا سيضرب مصر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى بإعصار في البحر المتوسط، وما يجري هو منخفض جوي يحدث كل سنة ولكنه تعمق في منطقتنا بسبب تغيرات الأحوال الجوية.
وأضاف «صابر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن هناك محاولة من القنوات المعادية لمصر، للتأكيد على أن هناك إعصارا يقترب من مصر وتم إطلاق مسميات مثل إعصار ميديكين، لافتًا إلى أن هيئة الأرصاد أصدرت بيانا تحذيريا منذ مدة بأن هناك تغيرات مناخية وأمطارا رعدية تضرب مصر.
وأشار إلى أن البعض تلقى بيان ناسا حول الإعصار المزعوم على أنه صادق، مؤكدًا أنه ليس بالضرورة أن يكون بيانها حقيقيًا عن مصر.


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