الأرصاد تكشف: هذا هو موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار

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أكدت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، انتهاء حالة الطقس السيئ، وبدء تحسن الأحوال الجوية من الأحد.
وقالت "شاكر" - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة": "اليوم نهاية حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية".
 
وأوضحت أن حالة الطقس السيئ كانت نتيجة منخفض جوي، وهذا المنخفض تحرك الآن إلى دول فلسطين والأردن وسوريا، وبداية من الأحد سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، وستزداد فترات سطوع الشمس على معظم أنحاء الجمهورية.
 
ونفت ما تردد حول احتمالية وجود أعاصير بمدينة الإسكندرية، مضيفة: "مصر ليست منطقة تكون أعاصير، هذا ليس إعصارًا بل منخفض جوي ووصل للسواحل الشمالية واتجه اليوم شرقًا لسيناء".
 
وأوضحت أن الخريف هو فصل التغيرات الجوية والسريعة ولا صحة لتعرض مصر لأعاصير.
 

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