  • الأحد 27 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:01 ص
بحث متقدم
الأمطار

الأرصاد تكشف: هذا هو موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار

حمو بيكا

حمو بيكا يكشف تفاصيل حفلاته بالإمارات.. وهدية الشيخة "أم زايد"

الإعلامي أحمد موسى

تعليق ناري من "موسى" على بيان "ناسا"

الدواجن

شعبة الدواجن تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار

أمطار الثلاثاء

أزمة الأمطار تغرق الحكومة

الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

أرشيف

شراء حلوى المولد.. «الإفتاء» تحسم جدل كل عام

ضحية الالتهاب السحائي

وفاة أول حالة التهاب السحائي لتلميذ بالمنوفية

جانب من الإجتماع

ثلاث تكليفات عاجلة من «السيسي» للحكومة

ال الشيخ

رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لإدارة الأهلي وجماهيره

بالفيديو..

فنانة شهيرة تشارك في مظاهرات لبنان تطالب الحريري بالاستقالة

آخر الأخبار

إليسا
إليسا

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تفجر مفاجأة مدوية عن مظاهرات لبنان

#

هكذا شاركت زوجة عمرو دياب في مظاهرات لبنان

#

وصلة رقص شرقي في مظاهرات لبنان تثير ضجة

#

فنانة شهيرة تستقل "موتسيكل" للوصول إلى مطار لبنان

انضمت المطربة اللبنانية إليسا، السبت، إلى مسيرات المتظاهرين في شوارع لبنان، احتجاجًا على تردى الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وتواجدت إليسا في ساحة الشهداء وسط بيروت للمشاركة في تظاهرات اللبنانيين المحتجين على على فرض الحكومة ضرائب جديدة.
وظهرت إليسا في صور ومقاطع فيديو وهي تحمل علم لبنان وتسير وسط التظاهرات.
?وأعربت إليسا، في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، عن فخرها بشعبها «الذي تخطى كل الحدود الطائفية، وتوحد في الاحتجاجات التي خرجت بسبب الجوع الذي سببه السياسيون للناس».
وقالت: «الناس في لبنان تعبت، وخرجت من كل المناطق اللبنانية، بعدما أوصلها سياسيو البلد إلى الجوع، والنقص في الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات».
وطالبت إليسا، رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، بتقديم استقالته هو وحكومته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» "شعبة الخضروات والفاكهة" تزف بشرى سارة للمواطنين
» فنانة شهيرة تشارك في مظاهرات لبنان تطالب الحريري بالاستقالة
» حمو بيكا: "أنا مش مطرب وصوتي وحش"
» "الأرصاد" تكشف حقيقة إعصار "ميديكين"
» مصرع سائح إسرائيلي "غرقا" في سيناء
» من البداية للنهاية.. قصة «قاضي الجن» التي شغلت السعوديين لسنوات
» هل مصر مقبلة على شتاء قارس؟.. الأرصاد تجيب
» «قُبلة» رجاء الجداوي لـ«علي جمعة» تثير الجدل
» عاجل.. أمر ملكي سار للمواطنين السعوديين
» غزة تسجل أول ضحية للطقس السيئ
» النائب العام السعودي يأمر بالقبض على «الراقصة المنتقبة»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:47 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه