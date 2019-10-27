الإفراج المؤقت عن نواز شريف لأسباب صحية

27 أكتوبر 2019 - 12:00 ص

وافقت المحكمة العليا في إسلام أباد، السبت، على الإفراج المؤقت بكفالة عن رئيس الوزراء الأسبق، نواز شريف، لأسباب صحية.



وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية أن محامي نواز شريف أبلغ هيئة المحكمة أن موكله تعرض مؤخرًا لأزمة قلبية بسيطة، وأن حالته الصحية تتدهور منذ الجمعة، وأنه يلتمس الإفراج المؤقت عنه مقابل كفالة مالية.



وأضافت الشبكة أن المدعي العام لمحكمة المحاسبة الباكستانية أكد، خلال جلسة المحكمة، عدم معارضته للإفراج عن المتهم مؤقتًا لأسباب صحية.

