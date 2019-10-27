بالفيديو.. حمو بيكا يوجه رسالة هامة لنقيب الموسيقيين

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هاني شاكر
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اعتذر مطرب المهرجانات حمو بيكا للمطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، موضحًا أنه توجه للنقابة أكثر من مرة للحصول على تصريح بالعمل القانوني.
وأضاف «بيكا»، في تصريحات لـ«صدى البلد»، السبت، أن أول حفلة أقامها في الإسكندرية استخرج لها تصريحًا لكن دون اسمه، ما دفع النقابة لعمل محضر ضده.
وأوضح أنه قرر العمل بشكل قانوني، وتوجه للنقابة من الـ10 صباحًا حتى الـ5 مساء لطلب تصريح، لكنهم رفضوا طلبه في كل مرة، ولم يرد عليه أحد.


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