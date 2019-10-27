موسى يحرج حمو بيكا: متقولش الكلام دا في برنامجي تاني

أحمد عادل شعبان
أحرج الإعلامي أحمد موسى - مقدم برنامج "على مسؤوليتي" - مطرب المهرجانات حمو بيكا بعد قيامه بذكر أشياء غير لائقة خلال حديثه عن أزمته مع نقابة الموسيقيين .
وقال "بيكا" : "قابلت واحد في نقابة الموسيقيين وقالي عليا الطلاق من بيتي طول مانا هنا عمر ما هيطلعلك تصريح ولا تغني ولا تمسك مايك".
واضطر موسى لمقاطعته قائلا: "بلاش تقول الحاجات اللي من النوع دا في برنامجنا تاني ".
واعتذر "بيكا" قائلا: "أنا آسف بس أنا زعلت من اللي قاله .. وتعبت لأني بلف من الساعة 10 الصبح".
ظهر11:44 ص
فجر
04:47
شروق
06:11
ظهر
11:44
عصر
14:52
مغرب
17:16
عشاء
18:46