ريهام سعيد تهاجم إعلامي شهير: ممكن أضربك بالجزمة

أحمد عادل شعبان
شنت الإعلامية ريهام سعيد هجوما شرسا على الإعلامي جورج قرداحي بعد قيامه بتوجيه انتقادات جارحة لها.
وقال "قرداحي" في برنامج لبناني: "ريهام سعيد تستحق الضرب بالجزمة بسبب حلقتها عن السمنة".
وردت "ريهام" قائلة: "شكلك كبرت واتجننت .. أنا ممكن أقول عنك كلام يخليك تعيط وأبهدلك ومتقدرش تمشي في المكان اللي أنت فيه سواء في مصر أو لبنان".
وأضافت: "قلة الأدب مفيش أسهل منها لكن أنت لبناني ولبنان هي اللي هتشفعلك عشان هي بلدي التاني لكن أنت عار عليهم".
وتابعت: "طب مانا ممكن أقولك إني لما أشوفك في أي مكان هضربك بالجزمة بس مينفعش أقول كدا عشان فيه بابا وماما ربوني".
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