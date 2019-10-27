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ظهور فنانة مصرية في مظاهرت لبنان يثير الجدل

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لبنان
لبنان

أحمد عادل شعبان

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مظاهرات لبنان

لقاء السويدان

أثارت الفنانة لقاء سويدان موجة من الجدل بعد ظهورها في مظاهرات لبنان وسط تساؤلات الكثيرين .

وتساءل الجمهور عن سر اشتراك فنانة تشتهر بأنها مصرية في مظاهرات لبنان .

و ردت "لقاء" على التساؤلات قائلة: "أنا لبنانية مصرية".

جدير بالذكر أن الفنانة لقاء السويدان من أب لبناني وأم مصرية ، لكنها تعيش بشكل دائم في مصر منذ سنوات طويلة.

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