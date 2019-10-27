تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد، الموافق 27/10/2019، في البنوك المصرية، نحو 16.0 جنيه للشراء و16.1 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر نحو 16.1 جنيه للشراء ونحو 16.2 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار بالبنك الأهلي وبنك العربي الأفريقي.

في حين سجل في بنك مصر إيران نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وحقق في البنك المصري الخليجي وبنك المصرف المتحد وبنك قناة السويس نحو 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم فى البنك المصري الخليجي بقيمة 7 قروش وصولا إلى 16,08 جنيه للشراء و16,18 جنيه للبيع، وتراجع أيضًا سعر الدولار اليوم بقيمة 5 قروش في بنك التنمية الصناعية ليصل إلى 16,10 للشراء و16,20 جنيه للبيع.