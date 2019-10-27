» قنا تفوز بلقب أفضل محافظة فى مؤشر التفوق الدراسى

27 أكتوبر 2019 - 09:45 ص

قام الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتسليم جائزة التفوق إلى السيد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بمناسبة فوز المحافظة بلقب أفضل محافظة فى مؤشر التفوق الدراسي.

وجاء ذلك خلال الحفل الختامي لمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019 الذى نظمته أكاديمية البحث العلمى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يومى 24 و25 أكتوبر الجارى بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية كما تم تكريم ابن محافظة قنا الطفل محمود اشرف عطية التلميذ بالصف الثانى الابتدائي خلال الحفل أيضا وتم منحه ميدالية التفوق وجائزة مالية لِما يتمتع به من نسبة ذكاء عالية في الرياضيات تساعده على إجراء العمليات الحسابية في ثوانٍ معدودة.

وخلال كلمته بالمؤتمر أكد "الهجان" أن الإبداع والابتكار يمثلان مصدراً وعنصراً أساسياً فى التنمية المستدامة مؤكدًا أن قيادة الدولة اتخذت العديد من القرارات وأطلقت مجموعة من المبادرات التى تؤكد أهمية التعليم والبحث العلمى مثل المبادرة القومية "مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر" مضيفًا أن محافظة قنا حريصة على مشاركة الدولة فى جهودها لتطوير البحث العلمى ورعاية الموهوبين للمساهمة فى خلق مجتمع مبدع ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف بم يعود بالنفع على تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وفى ختام كلمته قدم محافظ قنا الشكر إلى المسئولين بأكاديمية البحث العلمي لحرصهم على تنظيم هذا المعرض سنويا ودعمهم وتشجيعهم للمبدعين والمبتكرين من أبناء مصر داعيا المبتكرين إلى حسن استثمار مواهبهم في تحقيق التنمية والتقدم لوطنهم.