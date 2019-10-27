طلب إحاطة لرئيس الوزراء لتحديد جهة سداد فواتير الكهرباء للكنائس

27 أكتوبر 2019 - 10:11 ص

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد بوجه قاطع من المسئول عن سداد فواتير الكهرباء للكنائس بالمدن العمرانية الجديدة حيث تتنصل محافظة القاهرة فى الوقت الحالى ممثلة فى الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة بسداد فواتير الكهرباء لكنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بمدينة الشروق – الكنيسة الوحيدة بالمدينة.

وأشار حجازى فى بيان صحفى له إلى أنه لديه من المستندات التى تشير إلى أن الإدارة المركزية لحسابات الحكومة تفيد تحميل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة قيمة انارة دور العبادة الأهلية على بند الإنارة العامة، وقد ناشد القائمين على إدارة كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بمدينة الشروق محافظ القاهرة ورئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بسداد فواتير الكهرباء طبقًا لمنشور وزير المالية رقم 8 لسنة 2004 وكذلك منشور وزير المالية رقم 12 لسنة 2010 لكن للأسف دون رد سواء بالقبول أو الرفض.

وتابع: من بين هذه المستندات الكتاب الدورى المؤرخ 24/3/2019 للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الذى ينص على أن يتم شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع للمساجد والكنائس بمعرفة شركات الكهرباء بناء على خطاب من مجلس المدينة بما يضمن عدم قطع الكهرباء عنها يتم سداد قيمة استهلاك الكهرباء بناء على مصادقة من مجلس المدينة أو الحى التابعة له.

كما أكد أن المدن العمرانية الجديدة كمدينة الشروق لا تتبع المحليات أو وزارة التنمية المحلية و لكنها تتبع وزارة الإسكان والمرافق العامة والمدن العمرانية الجديدة ، وبالتالى فإن من يديرها فعليا ليس نظام المحليات التابع للمحافظة ولكن جهاز تنمية المدينة الجديدة ومعه صندوق خاص تحت مسمى مجلس أمناء المدينة وله ميزانيته الخاصة خارج موازنة الدولة من المفترض أن أمواله مخصصة لتنمية المدينة ويعمل كبديل للمحليات بالمدن الجديدة.