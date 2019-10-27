برلمانية عن أزمة سد النهضة: عندنا مليون بديل لنهر النيل

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استنكرت البرلمانية بسنت فهمي ما وصفته بحالة الذعر التي يعيشها الشعب المصري بسبب أزمة سد النهضة الراهنة الآن بين مصر وإثيوبيا قائلة: "مصر عندها لديها قائد لن يفرط في نقطة مياه، اطمئنوا".

وأضافت فهمي خلال مداخلة هاتفية أجرتها ببرنامج "حوار واستثمار" المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال": "مصر لديها مليون خطة بديلة لمياه نهر النيل وهذا لا يعني أننا نفرط في مياه النيل، لافتًا إلى أن حق مصر فى النيل ليس مطروحًا للمناقشة من الأساس".

وتابعت الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب أنا عايزة الناس تطمئن عندنا خطط بديلة، ممكن نتفاوض وكل حاجة تتحل بالتفاوض وممكن نرشد الاستهلاك بلاش غسيل العربيات ورش الشوارع بالمياه والري بالغمر بلاش الحاجات دي تحصل تاني".

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